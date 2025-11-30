Percassi: “Di Palladino mi ha colpito la semplicità. Dobbiamo accelerare per recuperare posizioni”

30/11/2025 | 18:05:23

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto a Sky Sport prima della partita casalinga contro la Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo bisogno di fare una prestazione al livello di quella di mercoledì, ci aspetta una gara molto difficile e la affronteremo nel migliore dei modi”.

Sui soli 13 punti in classifica: “Dobbiamo fare di più, i punti son quelli che abbiamo e dobbiamo conquistarcene di più sul campo, meritandoceli già da stasera. Magari c’è stata anche un po’ di sfortuna”.

Su cosa l’ha colpita di più di Palladino: “La semplicità”.

Se sarebbe più facile tornare in zona Europa in Italia o centrare un posto nelle prime 8 in Champions: “Il nostro obiettivo è far bene ogni partita, abbiamo bisogno di recuperare terreno in campionato, anche se sappiamo quanto è difficile. Sappiamo poi anche quanto sono importanti i punti in Champions. Sarebbero entrambi grandi traguardi”.

Foto: X Atalanta