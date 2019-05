Percassi, dalle parole ai fatti: pronta la blindatura di Gasperini. E su Ilicic…

Le recenti dichiarazioni di Antonio Percassi sul futuro di Gasperini (“Sono ottimista”) non erano altro che l’anticamera di un matrimonio destinato a proseguire. Ora il presidente dell’Atalanta passerà dalle parole ai fatti, blindando il tecnico che ha portato la Dea ad una storica qualificazione in Champions League. Per Gasperini si prospetta un rinnovo (verrà allungato l’attuale accordo in scadenza nel 2021) con annesso un importante ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Nell’incontro odierno tra Percassi e Gasperini si è parlato anche di Ilicic: l’allenatore ha avuto garanzie che i migliori calciatori resteranno a Bergamo, incluso il fantasista sloveno (in scadenza tra un anno) autore di una stagione da urlo e corteggiato da altri club.

Foto: sito ufficiale Atalanta