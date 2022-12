Percassi: “Dal 2024 avremo lo stadio al completo, 25.000 posti”

Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato alla stampa di Bergamo dando la carica per l’inizio della seconda parte di stagione, annunciando, inoltre, che dal 2025 l’Atalanta avrà lo stadio finalmente al completo: “Continueremo a investire per il miglioramento della squadra e del settore giovanile, sperando di fare meno errori possibili. Venerdì firmeremo un aggiornamento della convezione con il comune di Bergamo per dare il via ai lavori della Curva Sud con un grande cantiere che ci aspetta: da settembre 2024 avremo lo stadio finalmente al completo, da 25.000 posti. Bergamo se lo merita”.

Foto: Twitter Atalanta