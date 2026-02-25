Percassi: “Confronto con il Borussia sul caso Inacio? Purtroppo no, la speranza era che cogliessero l’occasione di dialogare”

25/02/2026 | 18:43:05

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole:

“Se abbiamo parlato con il Borussia del caso Inacio nonostante non ci sia stato il consueto pranzo UEFA? Purtroppo no. Abbiamo effettivamente “digiunato”. La speranza era che cogliessero l’occasione di dialogare. Non c’è stata. Andiamo avanti. Come viviamo questo passaggio da squadra da parte destra della classifica a squadra stabilmente in Europa? Ogni stagione, quando si riparte, il nostro approccio non cambia: l’obiettivo è raggiungere il prima possibile la salvezza, e non è una frase fatta, è davvero ciò che pensiamo. È ovvio che in questi anni la capacità di investimento che la società ha dimostrato fa sperare di poter supportare traguardi diversi dalla sola salvezza. Gli investimenti fatti non sono stati orientati al minimo obiettivo, ma tutti vediamo che i risultati sportivi non vanno sempre di pari passo con quelli economici. Gli investimenti ti permettono magari di arrivare a giocatori più importanti, che teoricamente dovrebbero fare la differenza, ma poi devono amalgamarsi e tradursi in risultati sul campo: questo è ciò che ci ha gratificato”.

Foto: X Atalanta