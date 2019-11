Percassi: “City? Uno squadrone, abbiamo solo da imparare. Champions diversa dal campionato”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato della sfida contro il Manchester City di questa sera ai microfoni di Sky: “Contro uno squadrone abbiamo da imparare e l’abbiamo visto nel primo confronto che è una squadra fantastica, formata da tanti fuoriclasse. Speriamo di fare bella figura, i nostri hanno capito che il calcio in Champions League è diverso rispetto alle altre competizioni. Prossimo anno Champions a Bergamo? Non esageriamo, pensiamo prima di tutto a salvarci. Quel che viene in più è fantastico”.

Foto: Atalanta sito ufficiale