Percassi: “Chelsea già alle spalle. Ora dobbiamo risalire in campionato”

13/12/2025 | 20:41:27

Luca Percassi, ad della Lazio, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “E’ stata una settimana importante, ma il Chelsea è alle spalle. Ci aspetta una partita difficile, sappiamo quanto è importante fare risultato”.

Le assenze peseranno nelle prossime settimane? “Nel corso della stagione possono capitare degli infortuni, purtroppo la Coppa d’Africa comporta queste assenze però abbiamo tanti ragazzi a disposizione e il mister saprà tirare fuori il meglio da loro”.

