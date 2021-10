Percassi: “Cercheremo di trarre insegnamenti dal match contro lo United. Al momento nessuna possibilità di scambio Muriel-Kulusevski”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato al margine del Premio Glgs Ussi. Ecco cosa ha detto sul momento della squadra bergamasca: “Contro il Manchester United speriamo di riuscire a fare un risultato positivo e di trarre degli insegnamenti. Siamo in testa è vero, ma al ritorno essere davanti sarà più difficile. Le gare sono tutte importanti, tutte decisive, l’importante è non perderle”. Sulle voci di un possibile scambio Muriel-Kulusevski con la Juventus: “Allo stato attuale non c’è nulla, ce lo teniamo”.

FOTO: Twitter Atalanta