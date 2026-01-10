Percassi: “Blitz per Raspadori o Giovane? Numericamente siamo a posto”

10/01/2026 | 20:29:45

Luca Percassi ha parlato a Sky Sport prima di Atalanta-Torino: “Non vogliamo avere rimpianti alla fine della stagione, questa squadra ha dimostrato di avere qualità importanti e la testa è la cosa più importante sulla quale lavorare. Vogliamo giocarci queste posizioni. Blitz per Raspadori o Giovane? Numericamente siamo una squadra abbondante. Dispiace non avere alcuni giocatori stasera, per infortunio o perché sono in Coppa d’Africa, ma numericamente siamo a posto”.

foto x atalanta