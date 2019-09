Percassi: “Abbiamo tanta voglia di Champions. Con Gasperini rapporto fantastico”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a margine dell’assemblea dell’ECA in vista dell’esordio in Champions League ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti di essere qui, per noi è motivo di grande orgoglio. Dopo questo grande risultato ottenuto c’è voglia di iniziare a giocare la Champions, vogliamo viverla dal campo e vogliamo portare Bergamo in giro per l’Europa. Gasperini ha raggiunto obiettivi importanti, abbiamo un rapporto fantastico, ieri si è commosso quando è diventato cittadino onorario della città e siamo felici del rapporto tra l’allenatore e i tifosi”.

Foto: sito ufficiale Atalanta