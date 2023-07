Per Santiago Mouriño all’Atlético Madrid manca solo l’ufficialità

L’ingaggio di Santiago Mouriño da parte dell’Atlético Madrid non è ancora stato ufficializzato, anche se tutto è legato e firmato, si aspetta solo di decidere il momento più propizio per comunicarlo all’opinione pubblica. In attesa che questa procedura abbia luogo, il giocatore sta già posando da rojiblanco. Questo sabato è andato al club di tifosi che l’Atlético ha in Uruguay e non ha esitato a scattare una foto con gli emblemi della compagine madrilena. Il trasferimento del difensore centrale 21nne avverrà dal Racing Club de Montevideo.

Foto: Twitter Atletico de Madrid Uruguay