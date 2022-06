Per Marca il Napoli è in pole per Maximiano del Granada

Il Napoli dopo l’addio di Insigne potrebbe salutare qualche altro calciatore in questa finestra di mercato. Sono tanti infatti i giocatori in scadenza di contratto e che tra 2 giorni saranno liberi di accasarsi con altre squadra. Questa situazione riguarda anche la porta. Infatti con Ospina pronto a salutare, Meret sarebbe l’unica soluzione per la porta, ma anche in questo caso tarda ad arrivare l’accordo per il rinnovo. Ecco dunque che il Napoli guarda ad altri profili. Come riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Maximiano, portiere del Granada. Il giovanissimo portiere classe 99, dopo la retrocessione degli spagnoli si è visto abbassare la clausola rescissoria da 25 a 13 milioni, un prezzo dunque più facile da raggiungere. La voglia del portoghese è di provare una nuova esperienza e il Granada avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di mancata promozione in Liga al termine della prossima stagione. Il Napoli, sempre secondo Marca, potrebbe, su queste basi stringere l’accordo per un portiere che segue da diverso tempo.

Foto: Twitter Sporting