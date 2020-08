Per il terzo anno consecutivo il Barça va in storico negativo in Champions

Il Barcellona sta chiudendo la stagione in “bianco” e ciò non accadeva dai tempi di Rijkaard in panchina: 272 partite condite da 159 vittorie, 63 pareggi e 50 sconfitte. Una debacle storica quella di stasera a Lisbona che ha visto il Bayern dominare con otto reti ai danni del Barça. Thomas Müller trova nei balugrana la vittima preferita per i suoi gol. Quello di questa sera è il quinto gol che Müller ha segnato contro il Barça nella storia della Champions League: tre nella semifinale 2012-13, due all’andata (4-0) e uno al ritorno al Camp Nou (0-3). Per il terzo anno consecutivo, quindi, il Barcellona stabilisce uno storico negativo in Champions League dopo Roma e Anfield.

Foto: Pagina Facebook