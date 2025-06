Per 15 milioni e una contropartita solo… mezzo Leoni. Quel silenzio su Musah

21/06/2025 | 17:44:07

Su Giovanni Leoni, talentuoso difensore centrale classe 2006 del Parma, abbiamo detto tutto. Meglio ancora ne aveva parlato Cherubini a Sportitalia qualche settimana fa (“vorremmo tenerlo almeno per un altro anno”) spazzando via tutte le voci. Voci che sono tornare nelle ultime ore. Al netto di tutte le ricostruzioni recenti in chiara differita (ribadiamo: servirebbero almeno 25 milioni più ricchi bonus), possiamo dire che pensare di portar via Leoni per 15 milioni più una contropartita tecnica significherebbe rafforzare ulteriormente la posizione del Parma. Zero margini. Meglio il silenzio, lo stesso silenzio che è calato su Musah-Napoli, malgrado la trattativa fosse stata data per fatta. Non escludiamo che ci possano essere colpi di scena, ma bisognerebbe spiegare come mai un affare considerato in dirittura non sia stato ancora completato. E non tocca a noi. Siamo nella stessa situazione di una settimana abbondante fa: il Napoli ha lasciato tutto in stand-by, indispettito per i giochi al rialzo.

Foto: sito parma