Pepito Rossi riparte dalla MLS: “Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia del Real Salt Lake”

Giuseppe Rossi riparte dalla Major League Soccer. Il Real Salt Lake ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante trentatreenne italiano per la stagione 2020. “E’ bello entrare a far parte di questa squadra – ha dichiarato il giocatore ai microfoni ufficiali del club – Non vedo l’ora di entrare in campo e aiutare il RSL a raggiungere tutti gli obiettivi fissati per questa stagione. Per me, la MLS è cresciuta di anno in anno ed ha prodotto uno spettacolo entusiasmante. Il rispetto e la gentilezza del club nei miei confronti è qualcosa che apprezzo immensamente. Non vedo l’ora di incontrare i fan e immergermi nella cultura del club. Insieme al resto della squadra, non vedo l’ora di iniziare questa stagione e godermi il viaggio insieme”.

Foto: Twitter Ufficiale Real Salt Lake