Pepito Rossi: “MLS? Sarebbe fantastico. Per ora mi alleno con i New York Red Bulls…”

Giuseppe Rossi, attaccante svincolato ex Parma, Fiorentina e Genoa, ha rilasciato un’intervista soffermandosi sul suo futuro ai microfoni di ProSoccerUsa.com: “Futuro? Per ora mi alleno con i New York Red Bulls. Lascio ogni porta aperta. MLS? Tornare praticamente a casa e giocare qui – afferma il 31enne italoamericano – sarebbe davvero fantastico perché ho questa area del New Jersey nel sangue. Mi piacerebbe fare parte della cultura calcistica di questa zona, che sia NJ o NY. Mi piacerebbe parlarne”.

Foto: Twitter Genoa