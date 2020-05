Pepito Rossi: “Calciatori in isolamento per favorire la ripresa? Siamo umani, non siamo allo zoo!”

Tornato a giocare in MLS pochi giorni prima dello scoppio della pandemia a livello globale, Giuseppe Rossi ha appena avuto il tempo di debuttare con la nuova maglia, quella del Real Salt Lake, prima della sospensione forzata del campionato. A proposito della ripresa dello stesso, l’attaccante italiano ha voluto commentare la proposta dell’immunologo Anthony Fauci, il quale ha sostenuto che l’unica via sia quella di mettere tutti i calciatori in isolamento e sottoporli a test continui: “Ho tanto rispetto per lui e mi metto sull’attenti quando parla, ma questa cosa di stare in albergo senza vedere la famiglia per me non è giusta. Siamo esseri umani, non siamo allo zoo.”

Foto: sito ufficiale Real Salt Lake