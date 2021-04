Pepe su Cristiano Ronaldo: “Chi lo critica pensa sia semplice segnare sempre 30 gol all’anno. È incredibile”

Pepe, attuale difensore del Porto ma con una lunga carriera al Real Madrid, condivisa con Cristiano Ronaldo, ha difeso il campione lusitano dalle tante critiche degli ultimi giorni parlando a NOVO, spiegando anche come sia difficile rivederlo in futuro nel campionato portoghese: ” “Sinceramente, visto come lo conosco, non so se sopporterebbe il modo con cui molta gente parla di calcio in Portogallo. Credo che sia felice a Torino, è il capocannoniere della Serie A, chi lo critica non sa che difficoltà sia segnare più di 30 gol ogni anno. Quello che riesce a fare Cristiano è incredibile. E spero che rimanga lì altri anni, dando gioia agli amanti del calcio e rappresentando benissimo il Portogallo come ha sempre fatto”.

Foto: Marca