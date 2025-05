Pepe Reina annuncia il ritiro: “E’ arrivato il momento”

20/05/2025 | 00:26:45

Il portiere del Como, Pepe Reina, ha annunciato il ritiro a fine stagione in un’intervista rilasciata a Movistar+.

Queste le sue parole: “Ora finisce una carriera che è stata molto bella, una vita completa: mi sento fortunatissimo se guardo indietro e osservo tutto quello che ho vissuto. Ho parlato già a gennaio con mia moglie, l’avevo già pensato: mi vedevo consumato mentalmente, era una fase di cambi all’interno del club, a livello umano si sono perse diverse cose e a me interessa prestare attenzione a questo aspetto. A gennaio è arrivato un altro portiere e mi sono sentito come messo da parte. A quel punto ho parlato con Yolanda e le ho detto ‘Credo sia arrivato il momento‘”.

Reina smette dopo una carriera lunga e ricca di trionfi. Dal 2002 al 2005 gioca con il Villarreal, con cui vince due Coppe Intertoto, nel 2003 e nel 2004. Con la maglia del Liverpool, club con cui ha militato dal 2005 al 2013 e a cui ha dedicato la maggior parte della propria carriera, vince una Supercoppa UEFA nel 2005, una FA Cup nel 2005-2006, una Community Shield nel 2006 e una Football League Cup nel 2011-2012. Con il Napoli ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2013-2014. Con il Bayern Monaco ha vinto un campionato tedesco nella stagione 2014-2015. Rientra tra i calciatori più presenti nella storia delle coppe europee, e fa inoltre parte della ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. Con la Spagna è diventato campione d’Europa nel 2008 e 2012 e campione del mondo nel 2010.

Foto: Instagram Como