Pepé più Sokratis: l’Arsenal piega lo United, prima vittoria per Arteta

Arriva la prima vittoria di Arteta sulla panchina dell’Arsenal. I Gunners battono 2-0 il Manchester United di Solskjaer nel big match della 21esima giornata di Premier League. All’Emirates Stadium, sono decisive le reti di Pepé all’8′ e Sokratis al 42′. Brutto stop per i Red Devils, reduci da tre vittorie consecutive, che restano quinti a -5 dal Chelsea. L’Arsenal sale al decimo posto a quota 27.

Pereira goes close for the visitors, hitting the side-netting…

Come on, lads – keep it going! 💪#ARSMUN 🔴 2-0 ⚫️ (61) pic.twitter.com/9dAgvbYN0V

— Arsenal (@Arsenal) January 1, 2020