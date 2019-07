Pepé-Napoli: gli scenari sono quelli di ieri. Con un pericolo in più

Nicolas Pepé è un grande talento in rampa di lancio, reduce da una stagione straordinaria in Ligue 1 con la maglia del Lille. Il Napoli è rimasto stregato dalle sue qualità, gli scenari sono quelli di ieri: vi abbiamo svelato come il club partenopeo ci lavori da tempo e abbia l’intenzione di mettere sul piatto 50-55 milioni più il cartellino di Ounas, un profilo che piace al Lille. Ma c’è un pericolo in più: su Pepé si sono inseriti altri top club, soprattutto inglesi, compreso il Manchester United. E non va dimenticato che il sogno dichiarato del classe ’95 è sempre stato quello di giocare in Premier League. Ma il Napoli, che non ha ancora messo di sperare in James Rodriguez malgrado la concorrenza dell’Atletico, vuole provare ad andare fino in fondo per Pepé e regalare ad Ancelotti un colpo di assoluto spessore.

Foto: sito ufficiale Lille