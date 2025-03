Pepe: “Il Real Madrid quando gioca una competizione lo fa sempre per vincere”

L’ex difensore del Real Madrid Pepe, ha rilasciato della dichiarazioni ad AS. Ha parlato di come ha vissuto il derby in Champions League contro l’Atletico Madrid: “Ho sofferto molto. Ma la cosa più importante è stata la vittoria del Madrid. Quando questa squadra entra in una competizione lo fa sempre per vincere. I giocatori hanno dato tutto in quelle due partite. L’Atletico era una squadra difficile, ma il Madrid l’ha superata e ora dobbiamo prepararci bene per le prossime gare”.

Foto: Instagram Pepe