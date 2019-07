Pepé è a Londra: pronto per le visite con l’Arsenal

Nicolas Pepé è arrivato a Londra. Il francese si prepara a diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal, capace di sorpassare il Napoli garantendo i 5 milioni di commissioni all’entourage del giocatore. Un passaggio in più che il Napoli non ha fatto. Gli azzurri avevano raggiunto un accordo totale con il Lille (con tanto di conferma da parte del presidente Gerard Lopez) e con il giocatore, grazie all’incontro con gli agenti del calciatore nella serata di giovedì. Il Napoli, fino a venerdì, aveva avuto garanzie sul fatto di essere in pole position e di avere la precedenza. Evidentemente era un depistaggio nel gioco a rialzo, come nelle migliori storie di calciomercato, con l’Arsenal. Ora, Pepé è in Inghilterra, in attesa di svolgere le visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo giocatore dei Gunners.

Foto Twitter Lille