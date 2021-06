Pepe: “Dobbiamo essere molto uniti. Contro la Francia si può vincere”

Pepe, difensore del Portogallo, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Francia: “Perdiamo e vinciamo insieme. Contro la Francia bisognerà avere linee molto vicini ed essere uniti. Dobbiamo eguagliare la voglia di vittoria della Germania per continuare la nostra strada nella competizione. Possiamo vincere la partita domani. Abbiamo una grande spinta per dimostrare quanto valiamo davvero”.