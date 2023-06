Pepe Castro, presidente Siviglia: “L’Europa League è la nostra religione”

Il presidente del Siviglia, Pepe Castro, racconta in un’intervista a Marca la soddisfazione per la 7° Coppa Uefa-Europa League conquistata.

“La verità è che è stato un anno duro, strano, in cui abbiamo sofferto molto, ma i cui ultimi due mesi sono stati straordinari. Abbiamo detto molte volte che siamo stati autocritici, abbiamo preso decisioni strategiche che non erano ideali in estate, anche se a dicembre siamo riusciti a ribaltare la situazione. Con gli acquisti e l’ingaggio di José Luis Mendilibar, che senza dubbio è stato un pezzo importante in questa rivoluzione, perché smettessimo di guardare in basso, cosa a cui non siamo preparati, e alzassimo lo sguardo, anche in un torneo che ci ha dato la vita . Ci ha dato così tanto che non lo abbiamo mai messo da parte. Anche in un anno che sembrava l’ideale farlo e puntare sulla Liga. è un torneo fatto per noi. La realtà è la realtà. Abbiamo un budget di 200 milioni, non 800 o un miliardo. La verità è che abbiamo vinto sette titoli in Europa League, più del doppio di quello che può avere qualsiasi club europeo. Abbiamo eliminato i Wolves, il Manchester United due volte, la Roma… È vero che il nostro team, la nostra identità in generale, hanno un feeling speciale con questo titolo. La squadra è capace di trasformarsi. Il caso capita una volta. Abbiamo qualcosa di speciale con questo titolo, ma per avere qualcosa di speciale devi avere una buona squadra ben gestita. E poi avere la mentalità per questo titolo, che per noi è religione. È innato. È nostro. Lo abbiamo rispettato più di tutti e lo abbiamo cercato più di tutti”.

Fonte Foto: Twitter Siviglia