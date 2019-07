Pepé-Arsenal, ecco le prime immagini in maglia Gunners. Foto e video

Manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Nicolas Pepé è ormai un nuovo giocatore dell’Arsenal. Bruciata la concorrenza del Napoli, l’attaccante ivoriano ha svolto le visite mediche a Londra e ha già firmato il contratto che lo legherà ai Gunners per i prossimi cinque anni: al Lille andranno circa 80 milioni di euro. E intanto, dall’Inghilterra rimbalzano le prime immagini di Pepé con la maglia dell’Arsenal addosso, ennesimo indizio di un’operazione pronta per essere ufficializzata.

Leaked video of Nicolas Pepe tapping the Arsenal badge during his media photos after signing for the club today. #afc pic.twitter.com/eNxZKGlG8E

— afcstuff (@afcstuff) July 30, 2019