Pellistri: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con lo United”

Il Manchester United ha un nuovo gioiellino, l’uruguayano 19enne Facundo Pellistri (ne abbiamo parlato qui).

Il giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telemundo, affermando di non vedere l’ora di iniziare la sua avventura con i Red Devils.

Queste le sue parole: “Si è parlato molto di due possibili trasferimenti. Prima al Lione e poi al Manchester United e sono molto contento di aver colto questa opportunità. La Premier League è un campionato che ho sempre seguito con i miei genitori e dove giocano grandi squadre, credo che si abbini benissimo alle mie qualità. Non avrei mai pensato di immaginare che un giorno avrei potuto giocarci. E’ incredibile. Era inimmaginabile per me giocare in prima divisione con il Peñarol solo un anno fa e ora di farlo con il Manchester United. Non avrei mai potuto sognare qualcosa di simile in così poco tempo ed è qualcosa di molto commovente per me e la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, per vedere se il ritmo imposto dalla Premier è così intenso come si dice”.

Fonte Foto: Sito ufficiale Penarol