Pellissier: “Ripartire e fondare un nuovo progetto”

Sergio Pellissier parla ai microfoni dopo l’acquisto del marchio Chievo: “Da quel 13 agosto 2021 quando fondammo FC Clivense, il nostro impegno è stato quello di ripartire e fondare un nuovo progetto con un gruppo di persone coeso, per bene, che quella favola del Chievo l’avevano vissuta e alla quale avevano dato parte importante della loro vita. Ora, restituiamo a quelle persone, ai tifosi e a tutti i soci quel marchio. Il nome non fa il progetto, ma restituisce a quella che a me piace chiamare famiglia, il patrimonio che è di tutti. Quale sarà il nome che sceglieremo da ora in avanti, quali i colori, quale futuro, tutto sarà deciso in condivisione con i nostri soci. L’ho sempre detto questa non è la sede Pellissier o Zanin, è la società di tutti i soci Clivense. A loro, agli sponsor, a tutti i nostri tifosi va il nostro grazie. E in accordo con loro prenderemo le prossime decisioni”.

Foto: Pellissier Sergio