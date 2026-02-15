Pellegrino stende il Verona in 10 (2-1 Parma). Cremonese-Genoa senza gol e poche emozioni

15/02/2026 | 16:56:41

Sono terminate le partite di Serie A delle 15.

Pareggio a reti bianche tra Cremonese e Genoa: nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull’avversaria, nonostante l’alto numero di occasioni create durante il match, soprattutto dai padroni di casa.

Il Parma vince nei minuti finali (2-1) contro l’Hellas. Il match si è subito indirizzato in favore dei padroni di casa, prima con il gol al 4′ del primo tempo di Adrián Bernabé e poi all’11’ con il cartellino rosso ai danni di Gift Orban. Nonostante l’inferiorità numerica, i giocatori dell’Hellas sono riusciti a trovare la rete del pareggio al 43′ del primo tempo grazie al tiro di Harroui. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno faticato a trovare il gol del vantaggio, riuscendoci nei minuti finali del match, più precisamente al 90+3′ con la rete di Pellegrino.

Foto: sito Serie A