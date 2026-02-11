Pellegrino: “Questa per me è una giornata speciale, vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”

11/02/2026 | 17:30:40

L’attaccante del Parma, Mateo Pellegrino, ha parlato in occasione dell’annuncio del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:

“Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo, sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”.

Foto: Instagram Parma