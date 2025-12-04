Pellegrino: “Mi focalizzo sul Parma, ma il sogno è il Mondiale. Non ho ricevuto nessuna chiamata”

04/12/2025 | 16:20:06

Mateo Pellegrino ha parlato a Sportmediaset della sua avventura con il Parma: “Sono sincero, mi focalizzo sul Parma. Manca ancora per il Mondiale, provo a fare il meglio, non mi ha chiamato nessuna nazionale, devo ancora lavorare e migliorare ogni giorno, che è l’importante. Poi si vedrà che cosa farò. Non ho ancora deciso. Sogni? “e ho tanti, adesso potrei dire di giocare il Mondiale. Abbiamo una voglia incredibile di imparare e di migliorare ogni giorno. A volte però manca l’esperienza per chiudere le partite o per affrontarle in generale”.

Foto: Instagram Parma