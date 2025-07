Pellegrino: “Leoni? Mi colpisce la sua maturità. Vuole migliorarsi ogni giorno”

20/07/2025 | 15:22:44

Il giocatore del Parma Matteo Pellegrino ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro dei ducali: “Ancora non so bene come giocheremo, è passata solo una settimana, magari in ritiro le cose cambieranno. Bisogna sempre fare meglio, ma adesso andiamo giorno per giorno, c’è il ritiro e cercheremo di creare una mentalità di squadra. Cosa mi colpisce di Leoni? La sua maturità, è un giocatore che vuole fare bene e migliorare ogni giorno. Ha una maturità incredibile alla sua età”.

FOTO: X Parma