Pellegrino: “Il gol alla Juve di qualche mese fa non lo dimenticherò. Voglio ripetermi. Obiettivo? 12-15 gol”

24/08/2025 | 09:40:20

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sull’esordio in campionato contro la Juventus, questa sera a Torino.

Queste le sue parole: “Il gol vittoria di qualche mese fa con la Juve? E chi se lo dimentica… Me lo porterò dentro per tutta la vita. La vigilia, tutti che mi dicevano che questa era una gara speciale perché la Juve è un avversario storico per il Parma, e poi la rete, la festa con i compagni, le telefonate dall’Argentina, i complimenti di Crespo. Momenti da conservare per sempre nella memoria. Ora che gara mi aspetto? Loro all’assalto, perché giocano in casa e vorranno fare bella figura davanti al loro pubblico, e noi ordinati in difesa e pronti a colpire in contropiede. E se arriva un pallone alto in area, io non mi tiro indietro: zuccata e gol. Sono affamato e non vedo l’ora di sedermi a tavola. So che incontreremo tante difficoltà, ma so anche che possiamo superarle”.

Sul carattere: “Sono una persona semplice che lavora sodo, tutti i giorni, per migliorarsi e che ha il suo obiettivo chiaro in testa. Obiettivo stagionale di gol? Direi 12-15. Vanno bene? Salvezza senza soffrire? Credo di sì. Siamo un bel gruppo, giovane, che ha fame e voglia di lavorare”.

Foto: sito Parma