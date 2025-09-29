Pellegrino: “I gol ora arrivano tutti insieme. La dedica è per mia moglie”

29/09/2025 | 21:08:08

L’attaccante del Parma Mateo Pellegrino si è espresso in conferenza stampa: “Mi sento molto bene. Ha ragione quello che ha detto Fofana sui gol per gli attaccanti: sono come il ketchup, devi spingere, magari non arriva, poi ne fai uno ed esce tutto insieme. L’importante è cercarlo sempre, stare tranquillo con me stesso e continuare a lavorare, perché con il lavoro uno è sicuro che qualche giorno arriva il gol. Sono più contento per la vittoria della squadra, per la prima in campionato: quella è la cosa più importante. La L nell’esultanza? Sì, è per Lola, la mia moglie. Lei fa parte di questo anche perché è venuta dall’Argentina con me, mi accompagna tutti i giorni. Fa uno sforzo come facciamo noi in campo e lei è sempre lì nei momenti buoni, nei momenti non tanto buoni. Sono felice per lei, per me e per tutti”.

Foto: Instagram Parma