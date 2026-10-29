Pellegrino: “Gli episodi non hanno girato a nostro favore, gli attaccanti aiutino la squadra”

29/10/2026 | 15:55:33

Mateo Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina del suo inizio di stagione: “Ne sono felice, è vero che non abbiamo segnato molto, ma nelle ultime partite tanti episodi hanno girato a nostro sfavore. L’importante è continuare a lavorare duro, creare occasioni e migliorare anche il nostro livello offensivo. Tutti gli attaccanti devono aiutare la squadra, sia con i gol sia con il lavoro oscuro”.

Foto: Instagram Pellegrino