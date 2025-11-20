Pellegrino: “Credo che il Parma meritasse più punti. Ci stiamo sbloccando a livello offensivo”

20/11/2025 | 19:58:24

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato a margine di un evento. Di seguito le principali dichiarazioni rilasciate da Pellegrino all’evento: “Sicuramente ci sono state partite in cui potevamo fare più punti, perché li meritavamo molto. Ora dobbiamo pensare alla prossima, perché c’è da vincere”. Prosegue quindi Pellegrino, parlando delle difficoltà in zona gol evidenziate dalla sua squadra: “Nell’ultima partita ne abbiamo fatti due, stiamo migliorando sotto questo aspetto. Certo, si può sempre fare meglio, si possono fare più gol con il lavoro di tutti. E bisogna allenarsi tutti i giorni per riuscirci”.

Foto: Instagram Pellegrino