﻿Pellegrino, bella figura contro il Milan ma il mercato è lontano

09/11/2025 | 19:30:08

Mateo Pellegrino ha dimostrato anche contro il Milan di essere un attaccante interessante. Giovane ma non più giovanissimo, ha compiuto 24 anni poche settimane fa, Pellegrino è un attaccante che fa reparto da solo ma che può anche legare bene con un partner come Cutrone. Riesce a costruirsi occasioni dal nulla, impressionante la girata di testa finita contro il palo, il gioco aereo è il punto di forza ma ci sa fare bene con i piedi. Il suo punto debole è che deve segnare di più, soltanto in questo modo potrà davvero attutate l’attenzione delle big (fin qui due reti). Si è parlato del Milan sulle sue tracce, lo stesso Allegri ha speso parole di apprezzamento per l’argentino, ma per il momento il mercato è lontano. Non soltanto perché il Parma non ha intenzione di privarsi di Pellegrino a gennaio, ma anche e soprattutto perché l’attenzione dei club nei riguardi dell’attaccante deve tramutarsi in qualcosa di più concreto. C’è tempo.

Foto: Instagram Parma.

