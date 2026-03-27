Pellegrino: “A Parma sto bene. Al futuro non ci penso. Una richiesta ai compagni? Fare più cross”

27/03/2026 | 20:31:22

L’attaccante del Parma, Mateo Pellegrino, potrebbe essere un uomo mercato in estate. Ma per ora l’argentino non pensa al futuro.

A margine di un evento al Tardini, il giocatore ha così parlato: “E’ passato già un anno dal mio arrivo, è passato molto veloce. Sono contento che in un anno sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, con l’aiuto dei miei compagni. I i tifosi mi vogliono bene ed è la cosa più bella che c’è nel calcio”.

Per quanti anni ancora ti vedi a Parma? “Io sono tranquillo, non mi piace guardare lontano perché perdi la bellezza del momento. Oggi il mio focus è sull’allenamento di domani. Ancora non so quanto tempo sarò qua, so solo che sono molto contento e molto comodo qui a Parma”.

Sei uno dei marcatori di testa più prolifici in Europa, sei proprio uno specialista di questa giocata. Vorresti più cross durante le partite? “Certo, se possono arrivare più cross in migliori condizioni, per me è meglio perché è un punto in cui sono forte. Devo provare a fare i gol anche in altri modi”.

Cos’è cambiato per te con l’arrivo di Strefezza? È un giocatore diverso rispetto agli altri partner che hai avuto in questa stagione? “Lui ci ha dato quella creatività della quale parlavo prima, che ci mancava un po’. Ha aiutato tanto in quell’aspetto. Penso che adesso creiamo un po’ più di occasioni, magari nelle ultime partite non si è visto, però in generale dal suo arrivo siamo migliorati in quell’aspetto”.

Foto: sito Parma