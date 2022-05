Pellegrini: “Vidal e Sanchez al Betis? Mi piacerebbe”

Pellegrini, tecnico del Betis, in un’intervista alla TV cilena BioBio ha commentato la possibilità di portare in Spagna i connazionali Sanchez e Vidal: “Mi piacerebbe avere almeno uno dei due perché sono giocatori molto forti, ma so che non è realistico dal punto di vista economico perché il Betis non si può permettere di pagare i loro ingaggi. Mi è stato detto che non do spazio ai giocatori cileni nelle mie squadre, ma non è così”.

FOTO: Sito Betis