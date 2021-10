Pellegrini: “Tre punti importanti. Dicono che non so calciare le punizioni”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ai microfoni di DAZN ha commentato così la vittoria ottenuta in rimonta contro il Cagliari: “I tre punti sono importanti come sempre. La partita non si era messa nel verso giusto nonostante avessimo giocato bene. Era importante vincere oggi”.

Hai fatto un gol bellissimo.

“Sono un pochino in debito perché mi dicono che non so calciare le punizioni. Io mi alleno per migliorare”.