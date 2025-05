Pellegrini, stagione finita: lesione al tendine

09/05/2025 | 13:37:01

La Roma chiuderà la stagione senza Lorenzo Pellegrini, costretto a uno stop di circa due mesi. Secondo quanto emerso dagli esami, il centrocampista si ferma per un infortunio muscolare che interessa anche il tendine. Pellegrini non sarà dunque a disposizione per le ultime decisive gare del campionato, proprio nel momento in cui la Roma è pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League.

FOTO: Instagram Roma