Pellegrini sogna la Champions: “Speranze e ambizioni del Betis sono evidenti”

Vittoria importante per il Betis Siviglia nel posticipo della 32esima giornata de LaLiga. L’eurorivale della Fiorentina ha battuto 3-1 il Girona in trasferta e ora è a soli sei punti dal quarto posto e a uno dal quinto. Manuel Pellegrini ha così parlato ai microfoni di Dazn: “È stata una partita completa. Fin dall’inizio siamo scesi in campo per contrastare bene l’avversario, che sta attraversando un brutto momento, e dal primo minuto ci siamo buttati a capofitto. Abbiamo avuto occasioni per segnare altri gol. La Champions League? La speranza e l’ambizione sono evidenti. In questa stagione stiamo lottando su due fronti e non è facile. È estenuante fisicamente e psicologicamente, ma tutta la squadra sta reagendo alla grande. Abbiamo lasciato punti contro il Villarreal ed era importante recuperarli. Dovremo affrontare la partita contro il Real Valladolid con grande concentrazione”.

Foto: Instagram Betis