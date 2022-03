Pellegrini: “Siamo usurati mentalmente per la classifica. Subiamo troppi gol stupidi”

Entrambi gli ottavi di finale di Europa League hanno visto vincere la squadra che giocava in trasferta. È successo anche a Siviglia, dove il Betis ha avuto la peggio contro l’Eintracht Francoforte. Manuel Pellegrini, tecnico degli spagnoli, ha commenta la partita ai microfoni di AS: “È stata una partita in cui siamo andati sotto nel primo tempo senza che loro concludessero mai in porta. Nella ripresa ci è capitato come contro l’Atlético e giocare in svantaggio implica una maggiore fatica. Avrebbero potuto segnare due o tre gol che ci avrebbero condannato in vista del ritorno. Stiamo subendo troppi gol stupidi e questo è fisicamente e mentalmente logorante. Speriamo di recuperare la sicurezza difensiva. La rotazione è ciò che ci permette di essere vivi nelle tre competizioni. Più che fisica, l’usura è mentale perché ci vediamo giù in classifica per errori. Siamo ancora vivi e andremo in Germania a cercare il gol per pareggiare i conti. Le statistiche dicono che sono più forti in trasferta che in casa ma non possiamo pensare a cosa accadrà tra una settimana. ora ci concentriamo sull’Atlethic Bilbao“.

Foto: Sito Betis Siviglia