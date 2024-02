Pellegrini risponde a Gimenez. Roma-Feyenoord termina 1-1. Si va ai supplementari (come un anno fa)

Stesso risultato dell’andata maturato a Roma, tra i giallorossi e il Feyenoord. All’Olimpico, finisce 1-1. Vantaggio degli olandesi al 5′, con Gimenez, che gela l’Olimpico.

Il pareggio dei giallorossi con capitan Pellegrini che trova un grandissimo gol al 15′ che regala l’1-1 ai giallorossi. Al momento grande equilibrio tra queste due avversarie.

Nella ripresa, l’equilibrio non si sblocca. La Roma prova a fare la partita e cercare il gol che le regalerebbe gli ottavi, ma il Feyenoord regge. Lukaku prova a scuotere i giallorossi, ma gli olandesi si salvano. La Roma ci prova anche nel recupero (6 minuti), ma non bastano ai giallorossi. Come un anno fa, si va ai supplementari con il Feyenoord.

Foto: twiter Roma