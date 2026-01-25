Pellegrini risponde a De Winter: Roma-Milan finisce 1-1. Allegri scivola a -5 dall’Inter

Finisce 1-1 tra Roma e Milan all’Olimpico. Succede tutto nel secondo tempo, al gol di De Winter risponde Pellegrini su rigore. Buon primo tempo della Roma che però non riesce a sfondare il muro del Milan. La Roma ha subito una grande occasione con Malen al 1′, dopo un bel recupero di Koné. L’olandese controlla il pallone a centro area, ma la conclusione è sporcata e parata da Maignan. Occasione Roma all’8′ di gioco. Ghilardi per Malen che si invola in un 1vs1 con Gabbia. Tiro del numero 14 ribattuto dal difensore milanista. L’azione prosegue e Koné riceve il pallone al limite dell’area, il francese dribbla e piazza alla sinistra di Maignan. Tiro respinto su cui arriva nuovamente Male che di destro prova il rasoterra, parato anche questo. Miracolo di Maignan al 45′ su Soulé, servito da Cristante. Finisce 0-0, ma ai punti la Roma avrebbe meritato di più. Succede di tutto nel secondo tempo tra Roma e Milan. Apre le marcature De Winter a sorpresa dopo la supremazia giallorossa. Pochi minuti più tardi un velenoso cross di Wesley si tramuta nell’occasione del pareggio, fallo di mano di Bartesaghi e rigore trasformato da Pellegrini. Finisce 1-1, il Milan scivola a -5 dall’Inter e la Roma resta davanti di un punto alla Juve e raggiunge il Napoli al terzo posto.

