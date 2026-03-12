Pellegrini risponde a Bernardeschi: finisce 1-1 Bologna-Roma di Europa League

12/03/2026 | 20:39:03

Bello spot per il calcio italiano, quello che hanno offerto Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di Europa League. Un bell’1-1 tra le due contendenti. Gara a ritmi alti, chance da una parte e dall’altra, belle situazioni e trame di gioco. Bologna che si fa preferire per oltre un’ora. Bernardeschi in grande spolvero, nel primo tempo impegna severamente Svilar al 43′.

Nella ripresa ritmi ancora più alti, e arrivano i gol. Il Bologna passa in vantaggio al 50′ grazie a una super azione di Rowe, che salta tutti e poi offre un pallone perfetto a Bernardeschi, che apre l’interno del piede e la piazza sul secondo palo.

La Roma reagisce alla prima chance. Il Bologna sbaglia la gestione di un pallone con Joao Mario, Cristante verticalizza per Malen, il quale stoppa la sfera e la offre a Pellegrini, che a porta vuota sigla la rete dell’1-1. Dopo un rapido check, il gol è confermato. Nel finale, la Roma sembra averne di più, palo di Malen. Ma anche il Bologna all’85’ colpisce una traversa con Vitek.

Finisce 1-1, verdetto definitivo settimana prossima all’Olimpico.

Foto: sito Bologna