Pellegrini ormai è un titolare, la Juventus segue la linea verde

La Juventus punta sempre di più sui giovani. Il club bianconero, dopo l’addio di Ronaldo in estate, ha deciso di seguire una nuova strada, sempre più incentrata verso i giovani. Un esempio lampante del nuovo corso è Luca Pellegrini, terzino sinistro classe ’99. Il difensore ex Roma, dopo due anni in prestito prima al Cagliari e poi al Genoa, è tornato alla base e sembra aver convinto Massimiliano Allegri. La Juventus, infatti, ha investito molto sul terzino romano, arrivato a Torino nel 2019. Adesso però la Vecchia Signora sta scoprendo finalmente Pellegrini, già 6 presenze nella Serie A 2021-22, di cui tre nelle ultime quattro, un attestato di fiducia per un nuovo talento pronto a sbocciare.

Foto: profilo Instagram Luca Pellegrini