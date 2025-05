Pellegrini: “Non pensiamo alla semifinale con la Fiorentina, ci stiamo giocando qualcosa di importante anche in campionato”

03/05/2025 | 16:10:41

Manuel Pellegrini, allenatore del Betis Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Espanyol, che anticipa il ritorno contro la Fiorentina in Conference League.

Queste le sue parole: “È una partita molto difficile. Andare a giocare in trasferta è sempre più complicato. L’Espanyol sta attraversando un buon momento, hanno recuperato giocatori importanti e bisognerà fare una buona partita per vincere. Non pensiamo alla semifinale con la Fiorentina, ci stiamo giocando qualcosa di importante anche in campionato”.

Quanto ai giocatori acciaccati: “Jesus Rodriguez sta bene, senza alcun tipo di problema. Quello dell’altro giorno è stato più per precauzione che altro. Anche Pablo e Mendy, della squadra giovanile, sono convocati”. Invece su Chimy Avila, attaccante da 4 gol stagionali: “Deve ancora sottoporsi a esami medici per vedere come sta. Dobbiamo aspettare la fine di questa settimana o l’inizio della prossima per valutare”.

Poi il punto su William Carvalho: “Tutti quelli che sono convocati sono in condizione di giocare, poi vedremo quanto”.

Sul cambio di mentalità della squadra vista la stagione corrente: “Il merito della squadra è essere in lotta adesso su due fronti. Il gruppo deve dimostrare di essere importante e – ha precisato mister Pellegrini -, quando tocca a ciascuno giocare, dimostrare perché è qui”. Una chiosa infine sullo stato di forma dei difensori centrali: “Bartra e Natan non hanno alcun problema. Sono in grado di giocare giovedì e domenica senza problemi”.

Foto: sito Betis