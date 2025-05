Pellegrini: “Non ci adagiamo, vogliamo battere la Fiorentina. Lo Celso ha recuperato”

07/05/2025 | 19:22:00

L’allenatore del Real Betis Manuel Pellegrini si è espresso in conferenza stampa verso la partita di Conference League contro la Fiorentina: “Abbiamo visto tante partite loro, sono una squadra molto tecnica, con giocatori di grandi qualità. Dobbiamo essere molto concentrati perché hanno tante armi e calciatori molto creativi”. Sugli acciaccati arrivano buone notizie: “Lo Celso può giocare con Isco ed Antony, non ci sono problemi. Ha risolto i problemi fisici”. Sulle ambizioni: “Dal mio punto di vista cerco di far capire che ogni partita ha lo stesso valore. Che sia Champions, Liga, Conference o Copa del Rey. Ma il passato conta fino a un certo punto. Adesso possiamo fare un passo avanti e portare il club in una finale importante”. L’obiettivo per il Real Betis di Pellegrini sarà uscire dal Franchi con il sacco pieno: “Noi cercheremo di vincere, come se ci fossero tre punti in palio. Non possiamo adagiarci troppo sul 2-1 dell’andata”.

FOTO: Instagram Betis