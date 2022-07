Pellegrini: “Mourinho ci ha cambiati, oggi tutti vogliono vincere”

Lorenzo Pellegrini a commentato così da ritiro del Portogallo le ambizioni della società giallorossa in vista della nuova stagione.

“Lo scorso anno abbiamo vissuto un’annata speciale in cui alla fine è arrivato un trofeo, quindi vuol dire che la mentalità che si è creata, grazie al mister, è una mentalità vincente. Vedo gente che lavora, che non molla e che anche in allenamento vuole vincere la partitina. Questo è importante perché aiuta i nuovi a capire qual è la nostra mentalità. Ritiro? Credo sia stato un buon ritiro perché abbiamo lavorato e spinto forte. Un bilancio si farà in base a come andranno le partite, ma sono sicuro che andranno in un solo indirizzo: vincere, che è quello che vogliamo”

foto: Twitter Roma