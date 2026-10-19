Pellegrini: “La mia priorità era restare a Roma per quello che abbiamo costruito. Gasperini è stato fondamentale per il rinnovo”

19/10/2026 | 13:54:14

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Slovan Bratislava. Queste le sue parole:

“Il rinnovo di un solo anno? È stata una scelta della società, che ho accettato. Se ho avuto altre proposte? Sì, ma io pensavo soltanto a stare bene. Se non stai bene, non puoi giocare. La mia priorità era restare a Roma per quello che abbiamo costruito nella stagione passata. Sono molto contento. L’importanza del mister nel rinnovo? Il mister è stato fondamentale in una situazione in cui sarebbe stato normale separarsi. Almeno da parte mia, dal primo incontro con Gasperini, mi sono trovato subito nella visione dell’apporto che avrei potuto dare alla Roma. Io ho sempre cercato di fare il bene della squadra. Tutti mi hanno dimostrato volontà che io rimanessi anche quest’anno. Per me l’importante è stare bene, stare qui con questo gruppo ed essere al prima possibile al 100% per aiutare la Roma”.

Foto: Instagram Roma